Tartu Rattaralli ühendas ligi 3000 ratturit 25 riigist

Kuigi seekordse rattaralli puhul polnud tegu võistlusega, otsustasid sõidu ette võtta ka mitmed Eesti tipud. 128 km distantsi võtsid teiste hulgas ette Mihkel Räim, Rein Taaramäe ja Martin Laas, 58 km raja aga Eesti parim naisrattur Janika Lõiv. „See võis olla isegi üks kõige meeldejäävamaid rattarallisid. Eelmisel päeval olime kõik, kellega koos rada läbisime, teinud raske trenni ja nii saime rallit sel päeval kergemalt võtta. Rääkisime juttu, sai nalja, aga samas oli ka kiirus päris hea. Oli selline stressivaba ja väga lahe päev,“ ütles oma 14. Tartu Rattaralli stardi teinud Mihkel Räim.

„Tänavu oli nendel, kes pole varasemalt julgenud sellist katsumust ette võtta, võimalik teha sõit kodu lähedal ja ma arvan, et see oli väga lahe. Muidugi loodan, et tulevikus toimuvad rattarallid ikka originaalkujul,“ lisas Räim, kes sõitis distantsi koos sõpradega läbi Lõuna-Eestis, Tartu Rattaralli originaalrajal.

Maastikuradadel endale nime teinud Janika Lõiv valis rallidistantsiks 58 km ning tegi sõidu Valgamaal. „Mul on hetkel pooleli tõsisem treeningnädal ning otsustasin virtuaalsõidu sobituda oma kavasse nii, et oleks piisav pingutus - võtsingi parajalt tugeva tempo ning sõitsin mõõdukalt. Üldiselt sujus sõit väga hästi ning treeningu eesmärk sai kenasti täidetud,“ ütles ta.

„Päris võistlused on kindlasti turvalisemad. Sellises formaadis sõidu puhul tuleb ise väga tähelepanelik olla, et mitte viga saada. Lisaks on teistega külg-külje kõrval kihutada kindlasti ka huvitavam ja põnevam, sest siis möödub aeg kiiresti ja ei pane seda kannatust nii palju tähele. Üksi sõita on ikka raskem, sest kogu töö tuleb endal ära teha. Samas kui võtta arvesse praegust olukorda, siis patt oleks nuriseda, sest tegelikult on tore teistega ka virtuaalselt mõõtu võtta. Lisaks annab selline formaat võimaluse rohkem loodust ja ümbrust nautida, mida tavalisel võistlusel nii palju teha ei saa,“ leidis Lõiv plusse nii tavaformaadile kui ka virtuaalsõidule.

Virtuaalsõidu peakorraldaja Indrek Kelk ütles, et huvi kaugosalusega ürituse vastu kujunes üle ootuste suureks. „Meil on väga hea meel, et osalejad uue formaadi sedavõrd hästi omaks võtsid. Aitäh kõigile, kes aitasid rattaralli traditsiooni jätkata!“ rääkis ta. „Samuti on äärmiselt hea meel, et esimest korda distantside valikusse lisatud 25 km rada sedavõrd populaarseks osutus - veidi rohkem kui viiendik sõitjatest otsustas just selle kasuks. Teeme kõik endast oleneva, et kolmas ning kõige lühem distants ka edaspidi Tartu Rattaralli programmi kuuluks,“ lisab Kelk.