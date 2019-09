Tartu rattamaratonil on tulemas järjekordne Balti maavõistlus

Ei ole, aga eks vanad kalad Austa, Jõeäär ja Tarvis on ikka kohal ja head. Alges Maasikmets võib rattamaratonil alati midagi korda saata. Lätlastest näiteks Flaksis ja Bogdanovics ning mõned mehed veel võivad samuti midagi korraldada.

Mullu said leedukad esimese ja kolmanda koha. On Gudiškis ja Valiauga sulle tuttavad ratturid?

Need olid mullu täiesti tundmatud mehed. Arvan, et eelmisel aastal keerati asi eestlaste poolt natuke tuksi. Kuidagi said leedukad minema ja siis eestlased hakkasid üksteist vaatama. Ei taha, et selline asi juhtuks ka tänavu.

Pühapäevaks lubab kõva vihma. Kuidas võib see mõjutada võistluse käiku ja ka sinu võimalusi?

Vihmaga on kindlasti natuke teistmoodi, minu jaoks oleks see võib-olla isegi parem. Vihmane ilm ja libe rada võivad tähendada, et mõnes kohas on võimalik mingid vahe sisse teha. Peaasi, et ei ole päris viis kraadi ja lausvihm – see poleks kindlasti väga meeldiv. Aga sel aastal olen võistelnud ka sellistes tingimustes, seega küll saab hakkama.

Sotsiaalmeedias on näha, et otsid endale aktiivselt uueks hooajaks tiimi. Suvel mainisid, et paar valikut on laual. Kas need Itaalia-variandid kukkusid ära või polnud pakkumised lõpuks lihtsalt sobivad?

Eks seal olid jah mõned pakkumised. Itaallastega olid mingid suusõnalised kokkulepped olemas, aga jah ... Hetkel ühtegi kindlat lepingut laual pole. Olukord ei ole praegu kiita ja ma ei tea täpselt, mis saab. Kui maanteetiimidelt peaks mingisuguseid pakkumisi tulema, siis olen ka selleks valmis, aga pigem eelistan maastikku. Loodan, et midagi ikka leian.