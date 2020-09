Tartu rattamaratonil on oodata intrigeerivat Eesti-Läti duelli, sõitma tuleb ka president Kersti Kaljulaid

Stardijoonel on eelmise aasta esikolmik: Gert Jõeäär (võitja), Peeter Pruus (2. koht) ning Josten Vaidem (3. koht). Lisaks on kohal Tartu Rattamaratonil mitmeid poodiumikohti noppinud Caspar Austa ning mitmekordne Eesti meister maastikurattakrossis – Martin Loo. Tuntud maastikuratturitele on konkurentsi pakkumas ka tugevad maanteemehed Alo Jakin, Gert Kivistik ja veel juunioride klassis pedalleeriv Madis Mihkels. Eestlastele on tugevaks vastaseks lätlane, kahekordne Tartu Rattamaratoni võitja Andzs Flaksis, kes on lubanud starti tulla olenemata Eesti külastamisele järgnevast karantiininõudest.

Naistest on samuti kohal viimaste aastate paremik: Janelle Uibokand (2019. aasta võitja) ning varasemalt kahel korral võidutsenud Greete Steinburg. Tugevat Eesti-Läti vastasseisu on naistegi konkurentsis. Poodiumikohtade pärast hakkavad võistlema ka kahekordsed Tartu Rattamaratoni võitjad Lelde Ardava ning Katrina Jaunslaviete-Kipure. Eesti esinumbrid maastikurattakrosssis – Janika Lõiv ja Mari-Liis Mõttus valmistuvad Tšehhis toimuvaks maastikuratta MM-iks ning sellel aastal starti tulla ei saa.

Teiste seas on stardinimekirjas ka president Kersti Kaljulaid, kes on distantsiks valinud 89 kilomeetrit.

Päev enne põhisõite, 19. septembril, toimuvad lastesõidud Tartu Tähtvere Spordipargis. Valida saab hommikuse ja õhtuse vahetuse või virtuaalsõidu vahel (virtuaalsõit kestab 20. septembrini). Lastesõidule registreerimine toimub ainult iseteeninduskeskkonnas ja osalustasu on 3 eurot. Tähtvere Spordipargis kohapeal sel aastal registreerida ei saa!