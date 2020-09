Tartu rattamaratoni lastesõidud toimuvad reaalselt ja virtuaalselt

Tulenevalt 2000 inimese piirangust on tehtud mitmeid muudatusi lastesõitude põhipäeval. Rattamaratoni lasteürituste programmi on hajutatud ning lapsi oodatakse sõitma kahes vahetuses, ühes vahetuses maksimaalselt 1000 last koos saatjaga.

„Paneme kõigile südamele, et ühe pere lapsega (lastega) tuleks üritusele kaasa ainult üks vanem või saatja – ikka selleks, et vähendada kohapealset rahvamassi,“ nentis Tartu Rattamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Sellel aastal on vaja eelregistreerida laps rattamaratoni üritusele veebis ning osalustasu on 3 eurot. „Osalustasu ning eelregistreerimine on vajalikud selleks, et saaksime korraldajatena olla kindlad, et osalejate arv jääb riiklikult sätestatud piiridesse ning suudame tagada turvalisuse kõikide kohalviibijate jaoks,” selgitas Kelk.

„Laste virtuaalsõit algab sarnaselt täiskasvanutega 10. septembril ning kestab 20. septembrini. Virtuaalse sõidu kasuks otsustades saab valida eale ja võimetele vastava pikkusega distantsi. Minimaalselt tuleks sõita 400 m ja suuremate laste puhul kuni 5,1 km,“ rääkis Kelk.

Kohapeal lastesõidule registreerida ei saa! Info Tartu rattamaratoni lastesõitude kohta on leitav SIIT, programm SIIT.