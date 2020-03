Tanel Kangerti võistkond palus koroonaviiruse tõttu luba mainekatest sõitudest loobuda

Võistkond tahab loobuda Strade Bianche ja Milano - San Remo ühepäevasõitudest ja Tirreno-Adriatico velotuurist, teatas USA ajaleht Wall Street Journal. Väljaanne sai enda valdusesse EF Education Firsti kirja.

UCI ega ka klubi ise pole olukorda veel kommenteerinud.

EF Education Firsti palve põhjuseks on Itaalia põhjaosas möllav koroonaviirus. Kolmapäevahommikuse seisuga on Itaalias avastatud üle 2500 koroonaviiruse juhtumi, surnuid on 79.

Itaalia valitsus kaalub kõikide märtsis toimuvate spordisündmuste tühistamist, sel juhul ei toimuks kõnealused sõidud nagunii.