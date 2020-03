Tanel Kangerti endises klubis on kaks kuud palgad maksmata

Samas lisas Vinokurov, et riiklik investeerimisfirma Samruk Kazyna on lubanud eelarveliste kohustuste eest seista, kirjutab Spordipartner.ee.

Ajutine makseraskus kimbutas Astanat viimati ka kaks aastat tagasi, kui tiimi kuulus Tanel Kangert.

"On vajalik märkida, et Astana on alustanud oma 15. hooaega ja kogu selle aja vältel on meie peasponsor Samruk Kazyna kindlustanud vajamineva eelarve. Kuna tegemist on valitsuse organisatsiooniga, siis on hilinemised maksetega seotud aeglaste administratiivsete protsessidega," selgitas Vinokurov makseraskusi.