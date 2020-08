Tanel Kangert vahetab koduklubi

Austraalia võistkonnaga sõlmis eestlane kaheaastase lepingu.

"Meeskond võttis minuga ühendust juba mõned aastad tagasi, aga kuidagi vajus siis asi ära, kuid see projekt on mulle alati tundunud huvitav," rääkis teist hooaega EF Pro Cyclingis sõitev Kangert uuest meeskonnast. "See on üks võistkondadest, kellega on teel väga lõbus. Asi on professionaalne, aga lõbus samaegselt ning see aitab lihtsustada keskendumist ja suurte eesmärkide täitmist."

Kangert hakkab uuel hooajal pakkuma suurtuuridel tuge Simon Yatesile, kes on 2018. aasta Vuelta velotuuri võitja. 2017. aastal võidutses britt Tour de France'i noorsõitjate arvestuses.

"Näen ennast samasuguses rollis nagu olen juba palju aastaid olnud," jätkas Kangert. "Olen suurtuuridel toetaja rollis ning miks mitte lühematel sõitudel ise tulemust teha. Ma naudin väga suurtuure. Ma ei ole parim ronija ega ajasõitude spetsialist, aga suudan neid kõike teha ja tahaksin kunagi mõne suure võistluse meeskonnaga võita."

Kangerti jaoks on tegu tema karjääri neljanda profitiimiga. Oma profiteed alustas ta 2008. aastal Ag24r-La Mondiale ridades. Lisaks kuulus ta mäletatavasti pikalt Astana võistkonda. Kasahstani tiimi esindas ta aastatel 2011-2018.

Alles nädal tagasi selgus, et ka Rein Taaramäe (Team Total Direct Energie) vahetab koduklubi. Uuest hooajast tõmbab eestlane selga Circus-Wanty Goberti särgi.