Tanel Kangert tõusis Prantsusmaa velotuuril 13. kohale

Kolumblane, kes debüteeris uue tööandja eest, pani kuulsal Mont Ventoux tõusul sisse käigu, mis tõmbas rivaalidel hapnikukraanid kinni. Uhkes üksinduses finišeerinud Quintana edestas lähimat kolmikut, kuhu mahtusid Aleksei Lutsenko, Aleksandr Vlasov (mõlemad Astana) ja Tanel Kangerti tiimikaaslane Hugh Carthy (EF Pro Cycling), ligemale pooleteise minutiga. Etapil oli pikkust 140 km, võiduaeg 3:36.26, vahendas Baltic Chain Cycling.

Kangert tegi samuti hea sõidu, lõpetades 13. kohaga (+3.03). Rein Taaramäe (Total Direct Energie) ületas finišijoone 41. (+6.02) ja Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) 139. kohal (+23.56).

Sõita jääb veel vaid üks etapp. Ka sinna mahub mitu ränka tõusu, neist pikim 8,9 kilomeetrine. Quintana edu Vlasovi ees on 1.04, Kangert on 13. kohal (+3.23). Taaramäe hoiab 41. (+8.50) ja Vahtra 138. (+37.03) positsiooni.