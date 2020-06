Tanel Kangert stardib esmakordselt Sangaste valgete teede rattarallil

Seitsmendat korda toimuv Sangaste rattaralli on omanäoline ja Eestis ainulaadne võistlus, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, aga rada vürtsitavad asfaldilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud.

Võistluse distantsid on 79,5 km, 65 km ja 23,4 km. 79 km distants on kuue kruusalõiguga ja kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Karula-Lüllemäe-Haabsaare-Valtina-Kobela-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Antud distantsil võtavad mõõtu eliitratturid kui ka tugevamad harrastajad. Lubatud on kasutada vaid maantee või cyclo-crossi jalgrattaid.

Riiklikest piirangutest tulenevate nõuete täitmiseks on sellel aastal esmakordselt kavas ka 65 km distants, mis on mõeldud jõukatsumiseks naistele ja vanematele harrastajatele. 65 km rajale jääb 5 kruusalõiku kogupikkusega 20,6 km.

Eelregistreerimine Sangaste rattarallile kestab 25. juunini SIIN.