Tanel Kangert pärast Girot: tunnen, et olen igast otsast lagunemas

Kas tagant järele vaadates oli Kangertil võimalusi heidelda etapivõidu eest?

"Reaalne võimalus oli väga hea, aga ma ei tundnud jalga, et seda ellu viia. Terve tuuri jooksul ühtki väga head päeva ei olnud. Ainuke anomaalia oli teise nädala eraldistart," rääkis Kangert ETV spordiuudistele.

"Ma loodan, et kuu aega on võimalik rattaspordiga mitte tegeleda ehk see tähendab, et neli nädalat ratast ei puutu ja esimene nädal saab olema alustades ülirahulik. Mul on vaja ennast taastada. Praegu ma tunnen, et ma olen igast otsast lagunemas," tunnistas Kangert.

Loe pikemalt ERR-i spordiportaalist.