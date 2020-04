Tanel Kangert on valitsuse suhtes kriitiline: lühinägelik on kõik väli- ja spordiüritused ära keelata

"Ma arvan, et see on suhteliselt keeruline olukord. Aga kindlasti ei ole meetmed alati proportsionaalsed," leidis ta intervjuus R2 hommikuprogrammile.

Kangert rõõmustab, et Eestis on siiski lubatud ja isegi soodustatud õues liikumine. "Üritustest rääkides ma nii optimistlik ei ole. Ma arvan, et väga lühinägelik on keelata kõik väliüritused, ka spordiüritused ära. Minu hinnangul võivad olla sellel väga pikaajalised negatiivsed tagajärjed."

"Üks mõnusamaid asju, mida teha, on ennast proovile panna ja kui seda terve see aasta teha ei saa, siis võib-olla otsest võrdlusmärki ei saa panna, aga kindlasti jätavad paljud sporditegemise üldse ja leiavad muid ebatervislikke asendustegevusi."

"Kui meil ei toimu ühtegi suvekontserti, väliüritust, siis ma küsiks: mis see elamise mõnu üldse on? Lihtsalt tiksuda, et järgmine aasta läheb paremaks, on minu arust ikkagi väga depressiivne."

Refereeritud artikli täistekst ERR-i spordiportaalis

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!