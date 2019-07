Tanel Kangert: minu jaoks on Tour siis korda läinud, kui meeskonnal läheb hästi

"Tuleb tunnistada, et päris keeruline on olnud. Ma pole pärast Girot (Giro d'Italia - toim) 40 päeva võistelnud ja ilmselt see ongi põhjus, miks ma praegu natuke kannatan. Aga ma loodan, et neli-viis päeva võistlemist ja ma olen oma jalad leidnud," rääkis Kangert ETV spordiuudistele.

"Eelkõige ongi vaja viiendaks-kuuendaks etapiks hea tunne üles leida, sest siis hakkavad väiksed tõusud. Õnneks on meil tiimis palju ronijaid. Ma olen hierarhias võib-olla kolmas-neljas. Selles mõttes tuleb mul teha kõike, ma ei saa olla mägedes viimane abimees. Kui vaja, tassin pudeleid, kaitsen küljetuule eest - ükskõik, mis olukordi ette tuleb, ma olen selline mees, kes teeb vajadusel kõike."

"Minu jaoks on Tour de France siis korda läinud, kui meeskonnal on hästi läinud. Poodium oleks väga äge. Kui võidame etapi või paar, siis see on ainult boonuseks."

Kangerti tiimikaaslastest hoiab kõrgeimat kohta 10. positsioonil asetsev kanadalane Michael Woods. Rein Taaramäe (Team Total Direct Energie) on 50. (+2.07). Üldliidrina jätkab prantslane Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), kes edestab 20 sekundiga belglast Wout van Aerti (Team Jumbo - Visma) ning 25 sekundiga hollandlast Steven Kruijswijki (Team Jumbo – Visma).

Kangert kaotab liidrile 4 minuti ja 13 sekundiga.