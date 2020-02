Tanel Kangert mägisel etapil juhtgrupis, Quintana ülivõimas

Colombia rattur ründas 4,6 km pikkuse finišitõusu algfaasis ning kestis silmnähtavate probleemideta lõpuni. Finišijoonel oli tema edu 22-mehelise juhtgrupi ees 40 sekundit. Juhtgruppi kuulus ka Tanel Kangert (EF Pro Cycling), kes sai etapil 12. koha. Tema tiimikaaslane Simon Clarke oli teine ja Lilian Calmejane (Total Direct Energie) kolmas, vahendas Baltic Chain Cycling.

Ratturite tööpäev kujunes 175 km pikkuseks, raskemaid tõuse jäi trassile kuus. Finišitõus Col d`Eze on kuurortlinna Nice`i külje all.

Kokkuvõttes on Quintana edu Michael Storeri (Team Sunweb) ees 38 sekundit. Kangert on enne viimast etappi üldarvestuses 15. kohal (+0.40). Ka pühapäeval lõpeb sõit pika tõusu otsas. Tee Mont Faroni tippu kulgeb ülesmäge 5,7 km jagu.