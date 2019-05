Tanel Kangert kordab Giro d'Italial startides Jaan Kirsipuu saavutust

Kangertile on see 14. suurtuuriks ja seitsmendaks Giro d'Italiaks.

Kirsipuu startis suurtuuridel samuti 14 korda (1993-2005), ehkki lõpuni ei õnnestunud tal jõuda kordagi. See eest on endisel sprindiässal kirjas neli etapivõitu Tour de France'il ja üks Vueltal ning kuus päeva liidrisärgi kandmist. Kangertil on need trikid veel tegemata.

Girole läheb Kangert vastu igati positiivses meeleolus. Peaproovi, Romandia velotuuri lõpetas ta 17. kohaga, tiimide arvestuses sai EF Education nädalasel World Touri sõidul esikoha. Mägedes ollakse tasemel, mis võimaldaks Girol püüda etapivõite. "Olen tiimis kogemustega vanamehe rollis," lõõpis Kangert telefonivestluses. "Romandias liikusin ootuspäraselt. Vaid esimesel etapil tahtnuks favoriitide grupiga lõpuni jõuda, siis olnuks päris rahul. Aga üks käik jäi puudu. Loodan, et Girol olen võrdluses kõige kõvemate meestega paremas seisus."

Romandia tuuril sõitnud meestest peaks EF Educationil neli-viis ratturit startima ka Girol. Kangert lõplikku valikut öelda ei osanud, küll on kindel, et ta ise joonele läheb. "Meil konkreetset liidrit olema ei saa. Kõigile antakse vabad käed püüda etapivõitu. Võib-olla minult oodatakse kõige enam kõrget üldkohta, aga eks näis. Arvan, et tiim saab olema tasemel," prognoosis 32-aastane rattaproff.

Giro d'Italia kestab 11. maist kuni 2. juunini. Velotuur kulmineerub Veronas.

Rein Taaramäel, kes valmistub tänavuseks Tour de France'iks, on suurtuuridel startimisi arvel 12.