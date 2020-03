Tänavuse Tour de France'i saatus selgub hiljemalt mai keskel

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on väga paljud spordi suursündmused käesolevalt aastalt lükatud järgmisesse, kaasa arvatud Tokyo olümpiamängud ja jalgpalli Euroopa meistrivõistlused. Kuna Tour de France toimub igal suvel, siis sarnane edasilükkamise variant kõne alla ei tule. Pigem on kaalumisel võimalus, et korraldada võistlus pealtvaatajateta. Sellist lähenemist on kaalunud Prantsusmaa spordiminister Roxana Maracineanu, päris mitmete stardi- ja finišipaikade linnapead on aga rahvata suursündmuse vastu. See ei täidaks eesmärki, telepildi vahendusel jääks üritusest meelde moonutatud ja erilise särata vaatemäng, vahendas Baltic Chain Cycling.

Rahvusvahelise jalgratturite liidu (UCI) ekspresident Brian Cookson on välja käinud idee, et kõik suurtuurid võiks olukorra normaliseerudes tänavu ikkagi ära pidada. Nii Giro d`Italia, Tour de France kui ka Vuelta tuleks lühendada kahele nädalale ning loodetavasti hiljemalt juuli lõpust avaneb võimalus neid järgemööda läbi viia.

Tänavune Tour de France on planeeritud toimuma 27.juunist kuni 19.juulini.

