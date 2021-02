Tänavune Vuelta velotuur algab ja lõppeb katedraali ees

Harukordne on ka see, et Vuelta algab 14. augustil Burgose katedraali eest ja finišeerub 5. septembril Santiago keskväljakul Plaza de Obradoirol maailmakuulsa katedraali juures, kirjutab Spordipartner.ee.

Olgu öeldud, et ametlikult tehakse Vuelta etapid avalikuks 11. veebruaril Burgose linnas. Kinnitamata andmetel on kavas kaheksa mäefinišit.

Mulluse Vuelta võitis Primož Roglic (Jumbo-Visma), järgnesid Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) ja Hugh Carthy (EF Pro Cycling).