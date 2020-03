Tänasel sünnipäevalapsel Tanel Kangertil juhtus enne sõitu äpardus

Täna 33. sünnipäeva tähistav Tanel Kangert (EF Pro Cycling) sõitis välja paremuselt 11. aja 19.24. Võidumeheks osutus taanlane Sören Kragh Andersen (Team Sunweb), kes oli Kangertist 33 sekundit nobedam. Teine oli etapil sakslane Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), kes säilitas liidrisärgi. Tänane aeg 18.57.

Üldarvestuses on Schachmanni edu Kragh Anderseni ees 58 sekundit. Kangert tõusis eraldistardiga 15. kohale (+1.31). Esikuuiku koht on vähem kui poole minuti kaugusel.

„Täna lootsin kohta esikümnes, napilt jäi puudu,“ sõnas Kangert veebilehele Baltic Chain Cycling. „Jalad olid natuke tühjad. Lisaks ütles rattakompuuter stardi eel üles, ei näinud vatte ega pulssi. Sõitsin nagu vanal heal ajal, puhtalt tunde järgi. Kui palju see tulemust mõjutas, ma ei tea, aga võib-olla pidanuks kusagil tagasi hoidma ja mõnes kohas jällegi juurde panema. Üldjoontes on seis kontrolli all, raskemad etapid alles tulevad,“ lisas Kangert.

Velotuuril jääb sõita neli etappi. Kangerti sõnul ei näe ta ühtegi takstust, miks võidusõit peaks pooleli jääma.

