TÄNA | Kas Gilbert või Alaphilippe teevad ajalugu ja milleks on võimeline Kangert?

Suursoosikuna läheb rajale taaskord Deceuninck-QuickStepi meeskond. Hooaja esimesed kaks Monumenti läksid nende saagiks - Milan-San Remo klassikul võidutses Julian Alaphilippe ja Pariis-Roubaix klassikul Philippe Gilbert.

Kui emb-kumb suudab täna võidutseda, tehakse ajalugu. Viimati nähti Roubaix ja Liege'i duublit ühel hooajal 35 aastat tagasi (toim. - Sean Kelly) ning Milan-San Remo ja Liege'i duublit 44 aastat tagasi (toim. - Eddy Merckx).

Pärast pea neljanädalast võistluspausi on joonel Tanel Kangert (EF Education), kes mullu teenis samal sõidul 41. koha. "Enesetunne on hea, loodan teha korraliku sõidu," sõnas Kangert võistluspäeva eel Delfile. "Tahaks esimest korda sel hooajal 20 parema hulka jõuda."

Ilmaolud saavad olema nõudlikud, sooja alla kümne kraadi ning taevaluugid on enamuse ajast valla. Start antakse Eesti aja järgi kell 11.10.

Nearly game time in Liège.



Read up on La Doyenne or The Old Lady, the final race of the Spring Classics season: https://t.co/wXlLVg5Mte pic.twitter.com/Tb3Lgx0Ppn