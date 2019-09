TÄNA DELFI TV-s | Koidu külas Saunapunktis toimub juba kolmandat korda cyclo-crossi võistlus

Saunapunkti rada on keskmise raskusega euroopalik CX rada, mida sel aastal on võib-olla isegi veel lihtsustatud. Kuid tehniliselt lihtsal rajal ei ole kunagi füüsiliselt lihtne sõita - paar pikemat puhkelõiku panevad ratturid keerukamates kohtades veel rohkem pingutama ning riskima. Pealtvaatajatele peaks see meeldima.

Võistluste toetajate Monitor ERP ja Rocksoft tellimusel teeb Rockstick Productions võistluspäevast professionaalse otseülekande Delfi TV-s. Rada on kohandatud selliselt, et telepildis oleks võistlus jälgitav võimalikult ülevaatlikult. Võistlust kommenteerivad endine rattaproff Sigvard Kukk, CX spetsialist Oleg Ragilo ja CX Eesti juhataja Lauri Peil.

Monitor ERP Koidu CX stardis on Eesti cyclocrossi noort ja juuniorklassi paremik, eliitklassis asuvad joonele teiste seas Rait Ärm, Siim Kiskonen ja teised Cycing Tartu sõitjad, Kirill Tarassov ning terve rida tugevaid krossisõitjaid, kes valmistuvad oktoobris toimuvateks Eesti Meistrivõistlusteks. Eliidi start on kell 13.15 ning päeva viimane start - põnevust pakkuv seenioride sõit - algab kell 14.30.