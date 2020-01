Tagasilööke kogenud Karl Patrick Lauk jätkab Prantsusmaal amatöörina

Lauk sõitis mullu Groupama-FDJ kontinentaaltiimis ehk World Touri järelkasvumeeskonnas. Koguni neli tema tiimikaaslast tegid 2020. aastaks sammu ülespoole ja jätkavad kas World Touri või prokontinentaaltiimis, vahendas BalticChainCycling.

Varasemalt Astanas stažeerinud ja hooaja lõpus MM-il valusalt kukkunud Lauk pidi leppima kõrvaltvaataja rolliga. Vahepeal läks meel päris mustaks ning vägisi tikkus pähe küsimus „Kuidas edasi?“

Saarlast oodati õnneks avasüli Prantsusmaal Team Pro Immo Nicolas Roux amatöörmeeskonnas, mille ridades ta võistles ka hooaegadel 2016 – 2018. Lauk teenis toona kolme amatööriaastaga 27 võitu, neist 23 tulid Prantsusmaal peetud jõuproovidel.

Keskkond on tuttav ja spordidirektorid samuti. Neist Nicolas Vogondy´l on seljataga edukas profikarjäär, mille jooksul ta tuli kahel korral Prantsusmaa meistriks grupisõidus (2002, 2008) ja võistles seitsmel korral Tour de France´il. Lauk on Vogondy`ga juba paika sättinud uue hooaja plaane.

„Võistluskalender stardib veebruaris. Esimene sõit peaks tulema Baski piiri ääres. Märtsis on silmapiiril mõned sõidu, kus tahaks juba tulemust teha. Oleme saanud kalendrisse mitmeid UCI 2.kategooria profisõite ja mõne tahaks veel juurde leida. Klubil on soov augustis tulla ka Balti Keti velotuurile, aga selles osas tuleb korraldajatega veel läbi rääkida,“ sõnas Lauk.