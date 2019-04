Taavi Kannimäe: rattamaratonidel pole iial sarnaseid päevi ega olusid

Taavi naudib rattasporti eelkõige selle vaheldusrikkuse ja ala iseloomu pärast. „Võrreldes muude aladega on rattasõit kasvõi juba ühe võistluse või treeningu lõikes niivõrd varieeruv. Trennides on võimalik katta pikki vahemaid ja näha palju, näiteks jalgpallur, võrkpallur või kiiruisutaja veedavad suurema osa oma ajast ühel samal sarnasel väljakul või fikseeritud ringil,“ võrdleb ta. „Ratturil on palju väljundeid juba erinevate rattadistsipliinide osas ning ka puhtalt maratoni formaadis pole iial sarnaseid päevi ega olusid. Võib olla nii kuuma, külma, lund, vihma, muda, tolmu jne. Vahel seda kõike isegi üheainsa maratoniga - igav ei hakka kunagi,“ kinnitab ta.

