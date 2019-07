Tourist on läbitud veidi üle kolmandiku, ent pilt püsib iga nurga alt ähmane. Soosikutest pole veel ükski oma jõudu demonstreerinud ning Eesti mehed – Rein Taaramäe ja Tanel Kangert – on püsinud tagaplaanil. Küll aga on läbitud vaid üks mängine etapp ja õige võitlus ootab alles ees.