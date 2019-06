Taaramäe: kõlakad räägivad, et mul on päris hea võimalus Tour de France'ile pääseda

Temposõidus neljandat korda Eesti meistriks tulnud 32-aastane Rein Taaramäe on mahtunud sel hooajal kolmel velotuuril ja ühel ühepäevasõidul esikolmikusse.

"Arvan, et olen heas konditsioonis," ütles Taaramäe ERR-ile. "Ma ei ole ajastanud mitte mingit tippvormi. Olen juba pikalt heas valges tsoonis olnud. Arvan, et see ka kestab, sest vahepeal tegin puhkuse ja läksin pärast sama hooga edasi."

Taaramäe koduklubi, Pro Continental tiim Total Direct Energie on saanud kutse ka 8. juulil algavale Prantsusmaa velotuurile. Taaramäe kinnitusel selgub tema osalemine Tour de France'il esmaspäeval.

"Mingeid kõlakaid olen kuulnud, et mul on head šansid peale saada, aga eks esmaspäeval ole näha."