Taaramäe ja Laas osalevad homsel Tallinna rattamaratonil

Maanteeratturite jaoks on maastikusõit üldjuhul heaks treeninguks, aga samas on neil ka head võimalused heidelda kõrgete kohtade eest. Martin Laas on seda juba edukalt tõestanud, võites tänavuse Bosch Eesti Maastikurattasarja esimese etapi Mulgi Rattamaratoni ning platseerudes teisele kohale Rõuge Rattamaratonil.

Eriti põnevaks teeb homse sõidu see, et maanteeratturid võivad kaarte segada ka Bosch Eesti Maastikurattasarja üldarvestuses, kus enne viimast etappi on seis niigi intrigeeriv. Sarja üldine paremusjärjestus pannakse paika viie parima etapi tulemusi arvestades ning hetkel on liidripositsioonil Peeter Tarvis. Samas on tema klubikaaslasel (Veloplus) ja põhikonkurendil Gert Jõeäärel sõidetud vaid neli etappi ning kõik võimalused üldvõiduks avatud. Taaramäe, Laas või Kalf ise küll üldvõitu püüda ei saa, aga kui nad suudavad napsata kõrgeid kohapunkte, võib see lõppjärjestuses olulist rolli mängida.

22. Tallinna Rattamaratonil on kavas 47 km pikkune põhisõit (algusega 12.00), 17 km pikkune noorte- ja matkasõit (algusega 13.20) ning lastesõidud (algusega 12.10). Võistlusele saab registreeruda veel täna internetis.