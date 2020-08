Taaramäe ei osale Tour de France`il: ütlesin spordidirektoritele, et enesekindlust pole, et suudaks Touri lõpetada

„Ei tea milles asi – juulis-augustis oli seisund väsinud ning ma ei lõpetanud ühtki võidusõitu, olin täiesti augus. Tundub, et tippvorm jäi koroonapausi aega. Vestlesin meeskonna spordidirektoritega, ütlesin, et enesekindlust pole, et suudaks Tour de France’i lõpetada ja mulle oleks parem, kui velotuurist loobuks. Muidu võib juhtuda, et raiskan kolm nädalat lihtsalt aega,” sõnas Taaramäe Eesti Päevalehele ja Delfile.

Taaramäe, nagu Tanel Kangertki, tahab startida ja enesetunnet proovida Tirreno – Adriatico mitmepäevasõidul ning kui kõik sujub, minna 20. oktoobril algavale Hispaania velotuurile. „Ma pole käegalööja ning üritan viimseni,” kinnitas Taaramäe.

Team Total Direct Energie eest sõidavad tänavusel Tour`il itaallane Niccolò Bonifazio ning prantslased Lilian Calmejane, Anthony Turgis, Mathieu Burgaudeau, Romain Sicard, Fabien Grellier, Jerome Cousin ja Geoffrey Soupe.

Taaramäe on Tour de France'il osalenud kaheksal korral - aastatel 2010-15 ja 2018-19 - ning tema parimaks kohaks on 2011. aastal saavutatud 11. positsioon. Mullu lõpetas ta 66. kohal.

Tänavune Tour de France algab sel laupäeval.