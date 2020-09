Suur võimalus! 19-aastane Eesti jalgrattur sõlmis lepingu kuulsa mägironija Nairo Quintana klubiga

Arkea-Samsic ei kuulu küll World Touri võistkondade sekka, aga võistkond osaleb paljudel tugevatel tuuridel. Kaasa tehakse ka tänavusel Tour de France'il.

Lisaks Quintanale kuuluvad tuntumatest ratturitest tiimi ka Prantsusmaa esindajad Warren Barguil ja Nacer Bouhanni.

Praegu sõidab 19-aastane Pajur Eesti kontinentaalklubis Tartu2024/BalticChainCycling.com.

Pajuri praeguse klubi juht Rene Mandri ütles võistkonna kodulehele, et tal on noore ratturi üle hea meel.

"Olen Markuse tänavuste esitustega väga rahul, ta vääris profilepingut täielikult. Ta on näidanud head arengut ja tal on palju potentsiaali veelgi paremaks saada. Eelmiselt aastal läks meie juurest Norman Vahtra Israel Start Up Nationi profitiimi ja nüüd tegi Markus sammu edasi. See näitab, et suudame noortele talentidele hüppelauda pakkuda. Sellega täidame oma eesmärki ja kohustust," rääkis Mandri.