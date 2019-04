Suri Belgia rattalegend, enam kui tuhande võidu mees

Lausa ületamatu oli Sercu treki kuuepäevasõitudel, kus ta võidutses palju kordi paaris koos Eddy Merckx'iga.

Kiirusalade spetsina tegi belglane suuri tegusid ka maanteel. Ta on võitnud kuus etappi Tour de France'il ja 11 etappi Giro d'Italial. 1974. aasta Touril võitis Sercu sprinterite punktisärgi.

We are extremely saddened to hear that former Olympic champion & track cycling legend Patrick Sercu has passed away. He will be truly missed but his legacy for 🇧🇪 cycling will last forever. Our deepest condolences go out to his family & friends #PatrickSercu pic.twitter.com/qNGAG6CWHn