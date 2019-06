Steinburg võitis maineka Šveitsi maratoni, Räim Ungari velotuuri viimasel etapil kolmas

„Rada ise oli kaunis tehniline, eriti laskumised. Tõusud olid pikad ja viisid kohati 2500 meetri peale. Pikim tõus oli 10 km, maratoni pikkus ise kokku 63 km. Läksin omas tempos juhtima juba sõidu algfaasis ja õnneks suutsin ka hiljem edu hoida. Viibisime võistluspaigas pea nädala, see andis ühtlasi võimaluse läbida sügisel toimuvat MM-i rada, mis on ettevalmistuse jaoks äärmiselt oluline,“ kommenteeris Steinburg edukat võistlust.

Teine oli prantslanna Ilona Chavaillaz ja kolmas seitsmekordne Šveitsi maratoni meister Esther Süss (esikolmiku ajad vastavalt 4:01:54; 4:04:15; 4:08:37).

Samal ajal lõppes 40. korda toimunud Ungari velotuur (Tour de Hongrie (2.1)). Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) saavutas velotuuri viimasel viiendal etapil (168.3 km) kolmanda koha.

Viimase etapi võitis hollandlane Wouter Wippert (EvoPro Racing) ajaga 3:53:47 ja teine oli prantslane Hugo Hugo (Cofidis, Solutions Crédits).

Juubelihõngulise Ungari Velotuuri kokkuvõttes tuli võitjaks Mihkel Räime klubikaaslane, valitsev Läti meister maanteerattasõidus Krists Neilands (Israel Cycling Academy).