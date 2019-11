Soome rattur kiitis Eestis korraldatavate võistluste kõrget taset: ühtlasem kui Soomes

„Mul on suurepärased tunded,“ kinnitas Pyykkönen. „Eriti sellepärast, et otsustasime klubiga keskenduda tänavu Filter maanteekarikasarjale ning pingutused tõid kokkuvõttes meile kaksikvõidu.“

Pyykköneni hinnangul on karikasarja etapid väga võitluslikud ja konkurents on suurem, kui sarnastel võidusõitudel Soomes.

„Filter maanteekarikasarjas on igal etapil sama korraldaja ning seetõttu on korraldus ühtlaselt heal tasemel ja tagatud on turvalisus. Näiteks Soomes peetaval Škoda Cycling Cupil on igal etapil erinev organiseerija ning seetõttu kõigub korralduse ja turvalisuse tase,“ võrdles Pyykkönen.

Maamõõtjana iganädalaselt keskmiselt 15 tundi töötav Pyykkönen ütles

lõpetuseks, et Eesti maanteekarikasarjast võetakse osa ka järgmisel aastal. Seda, kas keskendutakse tervele sarjale, otsustatakse hiljem.