Šokk Tour de France`il - viimase võistluspäeva eel vahetus liider!

Pogacar oli 36,2-kilomeetrise temposõidu kiireim ajaga 55.55 ning edestas senist liidrit Primoz Roglicit (Jumbo-Visma) lausa 1.56-ga.

See tähendab, et Pogacari edu Roglici ees on homse viimase ja sisuliselt tseremoniaalse etapi eel 59 sekundit. Kui homme imet ei juhtu, saab Pogacarist maineka Touri kõigi aegade noorim üldvõitja.

Täna järgnes noorele sloveenlasele Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), kes kaotas talle minuti ja 21 sekundiga.

Viimati oli Tour`il eelviimasel päeval liider vahetunud 1989. aastal, mil Greg LeMond üllatas ootamatult Laurent Fignoni.