Selgus põhjus, miks neljakordne Tour de France'i võitja tahab meeskonda vahetada

Tundmatuks jääda soovinud allikas väitis, et Froome sai Ineosi juhtkonna peale pahaseks, kui nad ei vastanud tiimikaaslase ja valitseva Touri võitja Egan Bernali avaldusele, et ta ei ohverdaks tippvormis olles end tänavusel Touril kellegi teise jaoks, kirjutab Spordipartner.ee.

Selgituseks - Froome on öelnud, et Tour on tema selle hooaja peaeesmärk. "Chris oli väga vihane, et keegi tiimi juhtkonnast ei reageerinud Bernali sõnadele," ütles üks ratturile lähedal seisev inimene Prantsuse väljaandele L’Équipe.

Rattameedia on kirjutanud, et Froome'i teenete vastu tunnevad huvi Movistar, NTT, Bahrain-McLaren ning Mihkel Räime ja Norman Vahtra koduklubi Israel Start-Up Nation.