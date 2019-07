Selgus, millist ainet kasutavad taastumiseks tänavusel Tour de France'il neli etappi võitnud tiimi ratturid

Delfi Sport RUS

Jumbo-Visma rattur Wout van Aert Foto: YORICK JANSENS, Zumapress.com/Scanpix

Jumbo-Visma on käesoleval hooajal pälvinud 39 esikohta ja võitnud käimasoleva Tour de France'i kümnest etapist neli. Hollandi väljaanne De Telegraaf uuris põhjalikult klubi edu tausta ja selgus, et üheks nüansiks on toidulisandi ketoonide kasutamine.