Selgus Eesti koondis maanteerattasõidu MMiks

Muidu U23 vanuseklassis startiv Gleb Karpenko stardib eliitklassis, kuna U23 vanuseklassile anti sel aastal erandkorras luba startida eliitklassis, 2021. aastal omavad U23 ratturid taas õigust osaleda omas vanuseklassis. Muidu kehtivate reeglite kohaselt U23 ratturid, kes on eliidis MM-il korra startinud enam tagasi U23 klassi ei lubata.

„Sel aastal läheme kahjuks maailmameistrivõistlustele ainult kahe mehega grupisõitu sõitma. Rein Taaramäe loobus tiitlivõistlusest, sest tal ei õnnestunud võistlusvormi piisavalt ajastada MM-i raske raja läbimiseks. Tanel Kangert on seevastu praegu päris heas hoos ja valmis lahingut andma," sõnas koondise peatreener Jaan Kirsipuu.

"Abiliseks on mitmekülgse ratturina ennast tõestanud Peeter Pruus, kes saab rajal olevate tõusumeetritega hakkama. Gleb Karpenko panustab eraldistardile, mille valitsev Eesti meister ta käimasoleval aastal ka on. MM on hea võimalus Eesti meistril ennast võrrelda maailma tippudega, kuna erandkorras lubatakse starti ka vanuseklassi U23 ratturid. Raja profiil paks olema Karpenkole samuti sobiv selle kiiruse ja väheste tõusude tõttu. Ainukese naissportlasena osaleb naiste eliitklassis Mae Lang, kes näitas septembri alguses toimunud naiste rahvusvahelisel velotuuril Prantsusmaal päris head minekut ja seetõttu otsustasime anda Maele võimaluse tiitlivõistlustel tulemust teha, mis võib kasu tuua tulevaste lepingute sõlmimisel,“ lisas Kirsipuu.