Seitsmenda Sangaste Valgete Teede Rattaralli võitis Alo Jakin

Karl Aavik RUS

Alo Jakin Kenno Soo/ Ekspress Meedia

Täna, 27. juunil toimunud Sangaste Valgete Teede Rattaralli võitis Alo Jakin (Peloton), kelle jaoks on see juba kolmas kord see võidusõit võita.