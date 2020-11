Saksamaa tipptiim pikendas eestlasega lepingut

Mullu sügisel meeskonnaga liitunud Laas tegi tänavu debüüdi World Tour sarjas. "Praegune aasta oli kindlasti keeruline, kus teha hüpe World Tour sarja. Siiski tegi Martin head tööd," rääkis pressiteate vahendusel võistkonna mänedžer Ralph Denk. "Pärast koroonapausi tema sõitmine paranes ning ta suutis Slovakkia velotuuril meile kaks etapivõitu tuua."

"Suurtuuri debüüdi tegi ta Vueltal, kus ta oli Pascal Ackermanni sprindirongis. Seal läks tal samuti hästi ning usun, et see roll võib tulevikus üks tema tugevustest olla," jätkas Denk. "Kuigi Laas on kiire, on tal sprinteri kohta ka hea vastupidavus. Martinil on ühtlasi juba palju kogemusi, et ise uusi debütante toetada."

„Ma ise jäin selle hooajaga pigem rahule, võttes arvesse nigelat kalendrit. Sain võimalusi ennast näidata ja suutsin need õnneks Slovakkia velotuuril ka realiseerida. Mul on väga hea meel, et tiim usub minu võimetesse ja näeb, et olen neile vajalik abimees ka tulevikus. Klubipoolne usaldus annab mulle motivatsiooni edasi areneda ja panustada tiimi headesse tulemustesse ka järgmisel hooajal,“ kommenteeris Laas.

Martin Laasi 2021. aasta hooaja esimene kohtumine klubi meeskonna ja uute liikmetega (7 uut ratturit) toimub detsembris Saksamaal.