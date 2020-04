Saaremaa heategevuslik rattasõit lükkub ebasobivate ilmaolude tõttu edasi

„Nii pikaks ja energiamahukaks pingutuseks on vaja, et kõik klapiks ja seejuures on väga tähtis roll ilmal," põhjendas Mihkel Räim sõidu edasilükkamist. "Kahjuks ei anna teisipäevaks lubatud ilmaolud meile kindlust plaanitud teekond edukalt lõpuni sõita. Tegime otsuse raske südamega, aga loodame, et neljapäevane päikseline ilm aitab lisaks meie sõidule paremini tutvustada Saaremaa vaatamisväärusi ja toob ka kohalikud inimesed õue meile kaasa elama. Esmatähtis on toetada Kuressaare Haiglat, aga soovime, et meie sõit Saaremaal oleks atraktiivne ka virtuaalsetele ja kohalikele pealtvaatajatele."

Saarlasest jalgratturid Mihkel Räim ja Steven Kalf korraldavad 30. aprillil Kuressaare Haigla toetuseks heategevussõidu ümber Saaremaa, millele on kõigil soovijatel võimalik sotsiaalmeedia vahendusel kaasa elada. Osa sõidust on lubanud kaasa teha Mihkli isa, Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking rattatreener Riho Räim, kes on üks esimesi raskest seisust taastunud koroonahaigeid Eestis. Heategevuslik rattasõit saab alguse hommikul kell 7.00 Kuressaare raekoja eest, orienteeriv lõpuaeg on vahemikus 18.00–22.00 ja finiš Kuressaare haigla juures.

„Minu kodusaar on kahe viimase kuu jooksul pidanud taluma tohutut koormust, pinget ja kurbust ning see on muserdanud ja kurnanud meid kõiki: sealhulgas mind, minu perekonda, Kuressaare Haiglat ja kohalikku ettevõtlust. Sellest toibumiseks läheb veel kindlasti aega, aga olen kindel, et igasugused turgutavad ettevõtmised Saaremaa aitamiseks kiirendavad taastumist ja aitavad meil kõigil naasta igapäevaellu,“ kommenteeris Räim ettevõtmise eesmärki.

„Nii jalgrattaspordis kui ka kriisiolukorras viib võiduni meeskonnatöö, milles on oluline iga liikme panus," lisas Saaremaa kriisikomisjoni juht ja vallavanem Madis Kallas. "Olen tänulik Saaremaa tippratturitele, et nad võtavad ette heategevussõidu oma kodusaarel ja teevad seda Kuressaare Haigla toetuseks.“