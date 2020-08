Rõuge Rattamaratoni võitsid ülekaalukalt Martin Loo ja Merilin Metsalu

Lõuna-Eesti Ralliga samaaegselt ja samas piirkonnas toimunud 22. Rõuge Rattamaraton pakkus igati põnevaid sõite kolmel distantsil. 62 km pikkuse XXL-sõidu võitis Martin Loo ajaga 2:37:34.8. Üldarvestuse valitsev liider Gert Jõeäär (Veloplus) sõitis end teiseks ajaga 2:41:41.6. Kolmandana ületas finišijoone Josten Vaidem (Fixus) ajaga 2:42:00.6. Esikuuikusse sõitsid end ka Viljar Kannimäe (Team Antsla) 2:48:34.8, Erki Kukk ajaga 2:51:45.3 ja Indrek Epner (ProShop Team) ajaga 2:54:47.1.

„Rõuge ja Lõuna-Eesti on mulle alati rohkem sobinud. Rajad on siin raskemad ja mulle endale see väga meeldib. Sellist sõidu nautimise momenti on rohkem. Kindlasti selle aasta kõige kihvtim maratonirada siiani,“ kiitis Loo rada, kelle sõnul läks juba kohe stardis asjaks. „Kuna Gert on sarja liider, siis plaan oligi teda edastada, et saada punktiarvestuses talle lähemale. Nii saigi kohe alguses korraliku tempoga minema pandud. Umbes 20 km sõitsime koos ja siis ühe singli lõpus oli selline natuke tehnilisem koht. Sealt ma sain läbi ning Gert vist mitte. Nii tuligi mingisugune vahe sisse ja järgmise kruusalõigu peal ta enam järgi ei tulnud,“ kirjeldas Loo sõitu.

Naiste XXL-sõidu kiireim oli Merilin Metsalu ajaga 3:35:15.4. Teisena lõpetas Õnne-Liina Jakobson (MTÜ Spordiselts) ajaga 3:41:35.1 ja kolmandana Age Jaanimets (Velo clubbers) ajaga 3:51:07.9.

46 km pikkuse põhisõidu võitjaks tuli Toomas Lepik ajaga 1:57:27.8. Tema järel ületasid finišijoone Taavi Kannimäe (Team Antsla) ajaga 1:58:20.6 ja Gert Kivistik ajaga 2:00:45.1.

Naiste põhisõidu võidu haaras endale värske Eesti temposõidu meister ja ka maastikumaratoni selle aasta Eesti meister Mari-Liis Mõttus (Team Antsla) 2:12:39.3. Teisena ületas finišijoone Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) ajaga 2:16:12.1 ning kolmandana Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls) ajaga 2:28:13.6.

Eesti Maastikurattasarja üldarvestuses jätkab meestest liidrikohal Gert Jõeäär ning naistest juhib sarja Janelle Uibokand. Võistkondadest on esikohal Veloplus ja naiskondadest jätkab liidrina Spordiklubi Rakke Naiskond.