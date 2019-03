Ringide lugemise äpardus jättis Mari-Liis Mõttuse poodiumilt välja

Mõlemad sportlased osalesid võistlusel treeninglaagri kõrvalt.

„Jäin stardis veidi taha, sest võistluse kommentaator lubas stardini kaks minutit, aga vile kõlas mõni hetk hiljem. Seejärel algas suur töö, et end kiirelt neljandale positsioonile sõita ja sealt edasi jätkasin juba heas rütmis. Eelmisel nädalal Valladolidis võitnud Maria Rodriguez oli mul käeulatuses ja teise ringi lõpuks sain hispaanlanna maha raputatud. Ees oli veel kaks konkurenti. Kõik oli kontrolli all, kuni eelviimase ringini. Treenerist isa luges ringe valesti, küsis ka kohtunikelt üle, aga midagi läks ikka tõlkes kaduma ja olin lõpumõtetega juba kõik rajale jätnud. Tagant lähenenud konkurent sai mõned kerged sekundid, nägemisulatusse sattunud eesmärgi ja sinna see üldkokkuvõtte kolmas koht läks. Lõpuks jäin neljanda koha ja enesetundega rahule,“ kommenteeris Mõttus sõitu.

Esikoha võitis 20-aastane prantslanna Loana Lecomte profitiimist Massi. Võiduaeg 1:36.52. Lähim ohustaja kaotas tervelt kuue minutiga. Mõttus jäi parimale alla pea kümne minutiga.

Pilv sai meeste konkurentsis üldarvestuses 38. ja U23 vanuseklassis 14. koha. Tuli üks miinusring. "Mingil hetkel hakkas raske rada üle jõu käima. Lisaks vajus ühel maandumisel sadul viltu ja selle parandamiseks tuli boksipeatus teha,“ võttis treener Tarmo Mõttus hoolealuse sõidu kokku.

Võidutses venelane Anton Sintsov profitiimist Primaflor Mondraker Rotor. Aeg 1:34.11. Kaksikvõidu kindlustas tiimile hispaanlane Pablo Rodriguez. Tulemuse sai kirja 45 meest.

Järgmine võistlus on nii Mõttusel kui Pilvel aprilli lõpus Norras.