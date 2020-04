Riho Suun: Vene koondises kirjutasin päevikuid eesti keeles, siis ei saanud keegi aru

Raamatu peamine kangelane on esmaspäeval 60. juubelit tähistav Riho Suun, aga ka tema kaasaegsed, kirjutab ERR Sport.

1985. aasta Eesti parim meessportlane Riho Suun on olümpiavõitjate Aavo Pikkuusi ja Erika Salumäe kõrval Eesti tuntumaid jalgrattureid nõukogude perioodi lõpust. Suun tuli meeskondlikult Rahutuuri võitjaks, korjates ka etapivõite.

"Võib-olla jäi midagi kirja panemata, aga see, mis on kirjas, siis nii oligi. Seda mäletan küll, et mingit udutamist päevikutesse ei saanud. Meid ei kontrollitud ega tsenseeritud - päevik oli rohkem enda jaoks. Vene koondises kirjutasin päevikuid ikka eesti keeles edasi. Siis ei saanud keegi aru, mis on seal kirjas," rääkis Suun.

Riho Suuna ja tema kaasaaegsete lugu "Inimene või masin?" autoriks on Ivar Jurtšenko.