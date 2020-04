Rene Mandri: Tour de France'i ärajäämine oleks profispordile katastroof

"Ütleme niimoodi, et kui Tour de France ära jääb, siis see on täielik katastroof profispordile. Enamik World Touri meeskondi üldse eksisteerivad sellepärast, et sponsorid annavad neile vahendid just tänu Tour de France'i kajastusele. Tour de France lihtsalt pakub sellist meediaväljundit, mida mitte ükski teine spordiüritus maailmas ei paku," ütles Tartus tegutsevat Eesti ainsat kontinentaalklubi vedav endine profirattur Rene Mandri ERR-ile.

"Sinna need kümned miljonid alla tambitakse, ainult selle ühe ürituse jaoks. See on väga loogiline, et see üritus peab toimuma."

"Nii- või naapidi ei saa see üritus olema enam selliste rahvamassidega, nagu ta on tavaliselt olnud. Tour de France'i edu Giro d'Italia ja Vuelta ees on eelkõige see, et juuli keskel on suurel enamusel eurooplastest puhkused võetud, see on see, mis rahvamassid kohale toob," jätkas Mandri. "Nüüd, kui koroonaviirus lõpeb, on kõigil inimestel käed-jalad tööd täis ja sellist puhkuste perioodi nii või naa ära ei kasutada, seda enam, et sellisel ajaperioodil seda nagunii ei võeta. Algavad ju ka koolid, pered ei saa enam liikuda. See saab olema palju väiksematele rahvamassidele, kes kohapeal jälgib."

Koroonaviirus SARS-CoV-2

Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused.

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis.

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!