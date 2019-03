Rein Taaramäe vähendas Rwanda velotuuril liidriga vahet

Taaramäe lõpetas eelviimase etapi (84,1 km) 11. kohal ning vähendas liidri, Astana ratturi Merhawi Kudusiga vahet 10 sekundi võrra. Eestlane kaotab viimase etapi eel Kudusile veel vaid seitsme sekundiga.

Tänase etapi võitis Yakob Debesay Abreham (Erythree).

3 Horse race in #TDRwanda19 after our team blitz today thatt smashed the Peloton and Matteo Badilatti attack in the finish to “eat” his rivals lead on the GC. He erased valuable seconds and now 17 sec behind the leader. One stage to go! pic.twitter.com/SMaeEmCvMw