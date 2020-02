Rein Taaramäe: esimesed tulemused tahaks kätte saada Rwandas

Enne Rwanda velotuurile suundumist sõidab Taaramäe käesoleval nädalal Prantsusmaal Tour de la Provence`i mitmepäevasõitu, ent kõrgesse mängu on seal keeruline tõusta, teatab Baltic Chain Cycling.

„Imet oodata ei tasu. Tase ja kiirused saavad Provence´i tuuril olema veelgi kõvemad kui oli Vuelta a la Comunidad Valencianal,“ arvab Taaramäe, kes lõpetas Hispaanias kokkuvõttes 26. kohaga. Direct Energie ratturitest parim.

„Meil teisi mägironijaid polnud. Endal oli samuti megaraske. Korralik imemine. Hooaja esimese sõidu kohta oli tase ikka väga, väga kõva,“ iseloomustab Taaramäe viiepäevast silmamunade peal kihutamist.

Väsimuse väljapuhkamiseks pikalt aega ei anta, alates neljapäevast tuleb taaskord olla võistlusrajal. Nelja päeva jooksul kolm mägist etappi, neist üks lõpeb kuulsa Mont Ventoux poolel tõusul. Ei mingit hellitamist.

„Nende kahe tuuri pealt tahaks hoo sedavõrd korralikult üles saada, et Rwandas, pisut lahjemas konkurentsis, tulemust teha. Eelmisest aastast on olud tuttavad, loodan olla löögihoos. Tiimi boss tuleb meil ka sinna. Võib-olla õnnestub end sedavõrd heast küljest näidata, et pääseks märtsi keskel peale ka Tirreno – Adriatico velotuurile. Endal on kihk seda sõita. Tean, et kohad on põhimõtteliselt täis, kuid heas seisus mehi vaevalt eemale jäetakse. Kui normaalselt liigun, võiksin ikkagi tiimi pääseda,“ vaagib Taaramäe võimalikke stsenaariume.