Üle pika aja luuakse Eestis korralik rahvusvaheline rattatiim. Aga mitte profiklubi, kinnitas selle juht Rene Mandri, sest palka sõitjatele ei maksta, ära tuleb elada auhinnarahast ja sellest, mida lapsevanemad oma rahakotist poetavad.

„Loodav klubi on Continental tasemel. Continental Pro tase oleks juba profimeeskond, aga nii kõrgele me veel ei küündi,” selgitas Mandri. „Pro klubi minimaalne eelarve on miljon eurot. Meil õnnestus kokku saada 300 000, mis on pisikese Eesti kohta isegi hästi, seetõttu tegeleme noortega.”