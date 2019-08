Rattur läbis temposarja 25 km pikkuse distantsi koos väikelapsega

"Kunagi sai palju võistelda. Nüüd ei ole nii suurt soovi tulemuse peale sõita, kuid meeldivast tegevusest ei taha loobuda ka," räägib Jõeleht. "Olen koos pojaga niisama sõitmas käinud ja otsustasin sama asja ka võistlusel proovida."

Jõeleht läbis distantsi ajaga 57.54,9, mis teeb keskmiseks kiiruseks 25,9 km/h. "Valisin sellise tempo, et saaksin Jakobiga juttu ajada ja et talle higi pähe ei tilguks. Väga meeldiv kogemus oli, inimesed ka lehvitasid raja ääres," ütleb Jõeleht. "Järgmisel aastal on ka plaanis osaleda. Kuni 30 km pikkused distantsid on täiesti sobilikud."

Filter Temposarja finaaletapp toimub 25. augustil Iklas, kus on kavas 25 km eraldistart ja ja 5 km jooksuvõistlus. Rattavõistluse kokkuvõttes on liider Artjom Mirzojev (CFC Spordiklubi) ja jooksus Bert Tippi (CFC Spordiklubi).