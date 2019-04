Rattaprofid Martin laas ja Steven Kalf stardivad laupäeval Sangaste Valgete Teede Rattarallil

Martin Laas on ainuke Eesti rattur, kes on sellel kevadel saanud proffide hulgas võidurõõmust käed pea kohale tõsta, triumfeerides Tai velotuuri kuuendal etapil (pildil). Et mees on tänavu olnud püsivalt heas vormis ja võit ei olnud juhuslik, kinnitab maailma tippsprinterite konkurentsis sõidetud Kolumbia velotuuri teise etapi teine koht.

„Sangaste Valgete Teede Rattarallil läheme koos tiimikaaslase Steven Kalfiga kindlasti võitu püüdma. Tegu on kõige erilisema ja ägedama maanteesõiduga Eestis ja selle võit on igale tõsisele ratturile ihaldusväärne saak. Nädalavahetuseks lubab sooja ja kuiva ilma, mistõttu hakkavad kruusalõigud kindlasti ägedalt tolmama. Tuleb silmad lahti hoida, et vältida ebaõnne ja olla õigel ajal õiges kohas – siis on kõik võimalik,” ütles Laas oma nädalavahetuse eesmärke kommenteerides.

Sangaste Valgete Teede Rattaralli on omanäoline võidusõit, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, kuid rada on vürtsitatud asfaldilõikude vahele pikitud kruusalõikudega. Rada kulgeb Sangaste–Karula–Lüllemäe kandi maaliliselt looklevatel väikestel teedel. Stardi ja finišipaik asub kuulsa Sangaste lossi ees.

Rallil on valikus on kaks distantsi: 79,5 km ja 23,2 km. Pikemal distantsil on kokku kuus kruusalõiku kogupikkusega 31 km ja lühemal rajal üks kruusalõik pikkusega 5,9 km. Kui pikem rada eeldab oma raskuse tõttu jalgrattaga tõsisema sinasõpruse olemasolu, siis 23 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane igale rattasõbrale.

Eelregistreerimine Sangaste Valgete Teede Rattarallile kestab 24. aprillini. Registreerimine ja lisainfo SIIN.