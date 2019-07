Rakke rattamaratonil võidutsesid Peeter Tarvis ja Merili Sirvel

Kolmanda naisena lõpetas põhisõidu Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls) 2:05:42.4. Esikolmikule järgnesid Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) 2:11:14.4, Tatjana Dobolina (Spordipartner Racing Girls) 2:18:37.0 ja Krista Karing (Redbike Team Naised) 2:20:44.5.

66 km pikkuse XXL-sõidu kiireimatel kulus finišisse jõudmiseks aega pisut üle kahe ja poole tunni. Kindla võidu saavutas Gert Jõeäär (Veloplus), kelle lõpuajaks märgiti 2:36:50.7, teise koha sõitis välja Toomas Lepik (Astro Baltics) ajaga 2:38:49.9 ning kolmandana veeres üle lõpujoone Ivar Vaab (RR Siplased / Laada Café) 2:45:26.7. Esikolmikule järgnesid Madis Sildvee (RR Siplased / Laada Café) 2:46:04.2, Kristjan Randma (Astro Baltics) 2:47:02.2 ja Peeter Poopuu (RedBike Hiieko)

2:47:03.4.

Naistest oli XXL-sõidu kiireim Age Jaanimets (Velo Clubbers) ajaga 3:11:23.9, teiseks tuli Sille Puhu (Fun Timez Hawaii Cyclon) ajaga 3:24:35.5 ja kolmandaks Helin Lung (Porter Racing) ajaga 3:47:10.0.

19 km pikkuse noorte- ja matkasõidu väledaim oli noormeestest Virgo Mitt (Pärnu Kalev) 51:54.7 ja neidudest Annabrit Prants (Kalevi Jalgrattakool) 53:20.4.

Bosch Eesti Maastikurattasarja juht ja Rakke Rattamaratoni peakorraldaja Enno Eilo tõdes, et olud olid täna Rakkes täiesti ekstreemsed. Kuuma ilmaga on seal küll varemgi sõidetud, aga see on siiski olnud paari kraadi võrra leebem kui täna. „Kohati näitas termomeeter üle 30 soojakraadi. Võistluskeskus asus nagu katla sees, tuuleõhku seal eriti ei liikunud ja finišis valitses täielik kuumus,“ lausub ta. Õnneks suur palavus võistlejatele liiga ei teinud, selle leevendamiseks olid korraldajad 5 km enne lõppu üles seadnud ühe lisa veepunkti, kus soovijad said ennast veega üle kasta. „Üllataval kombel seda isegi nii palju ei kasutatud kui me arvasime, seega kuumus osalejatele väga palju liiga ei teinud, ka kiirabi ei pidanud staadionilt kordagi välja

sõitma,“ lisab Eilo.

Loe veel

Enne Bosch Eesti Maastikurattasarja viimast etappi on sarja üldliidriteks Peeter Tarvis ja Maris Kaarjärv. Võistkondlikku punktiarvestust juhib Veloplus ja naiskondadest on esimesel kohal Spordipartner Racing Girls. Enno Eilo sõnul on seis pingeline ning sarja üldvõitjad selguvad lõplikult alles peale viimast etappi, milleks on 24. augustil toimuv 22. Tallinna Maraton.