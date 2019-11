Räime ja Vahtra klubi palkas Suurbritannia temposõidumeistri

Kaks aastat Katjuša-Alpecinis sõitnud Dowsett on üks neist ratturitest, kes saavad Iisraeli klubis jätkata pärast seda, kui Katjuša-Alpecin tegevuse lõpetab, vahendab Marathon100.com.

"Israel Cycling Academys valitseb kaasaegne mõtteviis ja see mulle meeldib. Seal keskendutakse tulemusele," lausus Yorkshire'i maailmameistrivõistlustel temposõidus viienda koha saavutanud Dowsett, kes loodab võistelda järgmisel aastal Tokyo olümpial. "Esmalt pean mahtuma Suurbritannia koondisesse. Kui see saab tehtud, siis tahan võita Tokyo olümpial kulla. Israel Cycling Academy on suurepärane koht eesmärkide saavutamiseks."