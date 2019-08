Räim ja Nõmmela Belgia ühepäevasõidul esikümnes

Esikohale sõitis ennast hollandlane Piotr Havik (BEAT Cycling Club) ajaga 4:30:32, teise koha sai sakslane Andre Greipel (Team Arkéa Samsic) ja kolmas oli belglane Christophe Noppe (Sport Vlaanderen – Baloise).

„Sõit oli väga taktikaline, toimus palju rünnakuid ja punt läks mitu korda laiali. Esimeses äraminekus oli sees 35 meest. Ebatavaliseks võib pidada ehk fakti, et Cofidisel, Total Direct Energiel ja Vital Conceptil polnud mitte ühtegi meest 35 jooksikute hulgas," võttis Räim võidusõidu kokku. "Viimasele ringile läksime ca 20-pealise pundiga. Toimus taaskord palju rünnakuid ja üritasime olla kavalad. Kahjuks pidi minu tiim võidusõidu raadioteta sõitma, mis tekitas enne lõppu mõningat arusaamatust, kuigi enne olime omavahel veidi suhelnud, et mis plaan on. Kahjuks gruppi lõpuni koos hoida ei suudetud. Lõpp oli ülesmäge ja 700 m endale lahtivedamist teha ning spurtida oli veidi liiga palju tahetud. Üle pika aja tundsin end jälle hästi ja lõpuks vääriline 7. koht."

Võistluse tulemused