Rahvusvaheline jalgratturite liit teeb kärpeid, väheneb ka alaliitudele eraldatav raha

Samuti kärbiti rahvuslike alaliitude solidaarsusprojektide summasid, vahendab Spordipartner.ee.

"Oleme kriisis, mida me ei ole kohanud alates Teisest maailmasõjast," lausus UCI president David Lappartient. "Seisak mõjutab sportlasi, meeskondi, organiseerijaid, partnereid ning kõiki inimesi, kes on rattaspordiga seotud. Edasilükatud olümpia ja paraolümpia, mitmed edasilükkamised ja tühistamised on avaldanud rattaspordile ja alaliidule suurt mõju."

