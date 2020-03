Rahvusvaheline jalgrattaliit tühistas kolmeks nädalaks kõik rattavõistlused

UCI on otsustanud sulgeda ka oma Šveitsis Aigles asuva peakontori hooned, kus töötab igapäevaselt 120 töötajat ning rakendab alates 17. märtsist kodukontorit.

„Koroonaviirusega seonduvad arengud ja järsud muutused mõjutavad meid kõiki, eriti aga Euroopariike ning nende ametkondi, kes on sunnitud rakendama drastilisi meetmeid, millel on omakorda suur mõju spordi valdkonnale. Meie roll selles ootamatus ja pidevalt muutuvas olukorras on kiire kohanemine ning selliste meetmete rakendamine, mis aitaks tagada kõigi inimeste turvalisust, kaitsta tervist ning sportlikku võrdsust. Praegune olukord nõuab, et jalgrattaspordi kogukond ning olümpiasportlased oleksid paindlikud, innovatiivsed, toetavad ja kokkuhoidvad,“ kommenteeris olukorda UCI president David Lappartient.

„Õnneks on jalgrattasport spordiala, mida saab ideaalis teha just välitingimustes ja mis ei sõltu siseruumide olemasolust. Sellest tulenevalt ratturite treeningud ei katke, sportlased treenivad individuaalsete plaanide järgi edasi ning loobuvad ühistreeringutest. Tänu uuematele tehnoloogiatele on võimalik näiteks individuaalselt harrastada ka e-sporti, selleks peab trenažöör olema ühendatud ühtsesse võrku ja nii saab iga sportlane olla kaasatud oma kodus. Taolisi võistlusi korraldab juba ka UCI,“ lisas Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär Urmas Karlson.

